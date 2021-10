Její miláček musel podstoupit amputaci. Hana Mašlíková je chudší o 80 tisíc

Hana Mašlíková Super.cz

„Neplánovala jsem to, ale do lockdownu jsem si pořídila koně. Jsem za to ráda. Koňmi žiju odmalička, jezdím na nich odmalička. Já takhle nejlépe relaxuju,“ řekla Super.cz Hanka.

Bohužel krátce poté, co si zvíře Hanka pořídila, se stala nehoda a koni musel být amputovaný ocas. Hanka se na vlastní kůži přesvědčila o tom, že jde o opravdu drahého koníčka.

„Stálo to 80 tisíc. Mít takové zvíře je velká zodpovědnost a člověk by měl mít neustále stranou nějakou finanční rezervu, protože nemůže vědět, co se stane,“ řekla Hanka. ■