Vztah Gigi Hadid a Zayna Malika prochází krizí. Zpěvák odmítl, že uhodil matku své partnerky, mluví se o rozchodu

Gigi Hadid a Zayn Malik Profimedia.cz

„Gigi se soustředí na to, co je nejlepší pro její dceru Khai. Žádá v tomto období klid,“ vyjádřil se zástupce modelky pro E! News. Zpráva přišla chvíli poté, co časopis People vydal tvrzení zdroje z blízkého okolí páru, že už Gigi a Zayn netvoří pár.

Zdroj, který uvedl, že spolu rodiče už nejsou, ještě dodal: „Dceru stále vychovávají společnými silami. Yolanda je ale samozřejmě ochránkyní Gigi. Chce to nejlepší pro svou dceru i vnučku.“

Některá zahraniční média uvedla, že matka Gigi Yolanda (57) chtěla vyplnit policejní zprávu o tom, že ji měl Zayn udeřit. Sám zpěvák, který se do médií vyjadřuje minimálně, ke kauze napsal pár slov a čin popírá.

„Jak všichni víte, jsem člověk, který si hlídá své soukromí, už jen proto, abych vytvořil bezpečný a soukromý prostor, kde bude vyrůstat moje dcera. Místo, kde záleží na rodině a svět nemá šanci do toho rýpat. V zájmu ochrany tohoto prostoru jsem souhlasil s tím, že nebudu napadat výroky vyplývající z hádky, kterou jsem měl s rodinným příslušníkem mé partnerky, který vstoupil do našeho domu, když byla má partnerka před několika týdny pryč. Byla a stále to pro mě je soukromá záležitost a zdá se, že i navzdory tomu, že chci vše řešit soukromě v rodinném kruhu a obnovit klidné prostředí, ve kterém bychom mohli společnými silami vychovávat naši dceru, tato informace unikla na veřejnost. Doufám, že se vše zahojí po těch ošklivých slovech, která byla vyslovena. Mnohem důležitější pro mě je ochránit od tohoto všeho Khai a dopřát jí soukromí, které si zaslouží,“ napsal Zayn ve svém prohlášení.

Zayn a Gigi spolu randí od roku 2015, přičemž o jejich rozchodu se mluvilo už i předtím, než počali dceru. Ta se narodila v roce 2020 po obnovení jejich vztahu po údajné krátké pauze. ■