Rozchod? Andrea Bezděková řekla, jak funguje vztah s Markem Lamborou

Andrea během focení kalendáře Foto: Arthur Koff

„Mára byl pracovně vytížen od samého začátku, vlastně i naše první rande jsme museli přeložit,“ směje se modelka.

Lambora patří nejobsazovanější herce ve své věkové kategorii. Hraje v televizi, točí filmy a dostává zajímavé příležitosti v dabingu i rádiu. „Neříkám, že to někdy nezasáhlo do našich plánů, ale na druhou stranu se mi to každou volnou skulinkou snažil vždy vynahradit,“ říká Bezděková.

Oba se museli naučit najít si jeden na druhého najít čas. „Mám za to, že když člověk chce, ten čas si pro sebe dokáže vyloktovat vždy. Ono je fajn být v pracovním zápřahu, ale je třeba umět i odpočívat,“ dodala Andrea Bezděková. ■