Alice Bendová díky běhání shodila už 7 kilo za 3 měsíce: Co na její novou figuru říká partner?

Alice Bendová Super.cz

„On miluje, když sportuji. Je hrozně spokojený, ale teď přichází na to, že když jde později do práce a já jdu hned potom, co odvezu malou do školy, běhat, tak se mu nevěnuji,“ svěřila se Alice, kterou jsme potkali na finále soutěže Česká Missis, které je ambasadorkou.

Aktuálně je Alice se svou figurou spokojená, ale jak přiznává, musela trochu polevit. „S postupem věku, ať je to, jak je to, tak když běhám třeba deset kilometrů, tak je člověk opravdu unavený, tak jsem to snížila na 7 kilometrů, abych nebyla tak vyčerpaná,“ řekla nám Bendová, která má nyní práce až nad hlavu.

Do svého druhého domova, kterým je ostrov Tenerife, plánuje odletět s rodinou až na konci roku. „Plánovali jsme podzim, ale pracovně to nepřipadá v úvahu, takže bychom tam chtěli odjet na Silvestra, snad to dopadne,“ dodala herečka. ■