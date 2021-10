Známe finální sestavu párů sobotního StarDance: Tři dámy dostanou nového tanečního partnera

Kdo bude tančít v sobotním přímém přenosu? Michaela Feuereislová

Tři taneční páry čeká mimořádná obměna tanečních partnerů. Sestavu doplní Michal Kurtiš, Michal Bureš a Jakub Necpál. Všichni tři už mají se StarDance zkušenosti z předešlých ročníků.

Třetí taneční sobota má podtitul Kouzelný večer a zatančí:

Jan Cina (33) a Adriana Mašková

Tereza Černochová (38) a Michal Kurtiš

Zdeněk Godla (46) a Tereza Prucková (Bufková)

Andrea Sestini Hlaváčková a Jakub Necpál

Marie Viktorie Kopecká (35) a Marek Dědík

Marika Šoposká (31) a Michal Bureš

Tomáš Verner a Kristýna Coufalová

„Je to pro mě velké očekávání a strach, abychom stihli správně natrénovat. Hlavní je, aby to Andrejka dobře zatančila a abychom si to spolu užili. Je to pro mě velká výzva. Makáme, co to jde. Dostal jsem video, ze kterého jsem se naučil choreografii, brácha mi radí po telefonu a Andrejka mi vysvětlila příběh i pointu, ke které tancem směřujeme,“ prozradil Jakub Necpál, který zastupuje Michala Necpála.

„Ti, kdo vystoupí, mají negativní PCR testy. Zítra ale všechny testujeme znovu! Držte palce a hlavně je držte třem novým ‚náhradním‘ tanečníkům, kteří roztančí Terezu, Mariku a Andreu,“ dodala v příspěvku na Twitteru Česká televize.

Na parketu se tak dle všeho neobjeví dva páry – Simona Babčáková (48) s Martinem Prágrem a Mirai Navrátil (29) s Lenkou Norou Návorkovou. ■