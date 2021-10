Miloval kuřecí křídla, pivo a víno, v pase měl přes 90 cm: Ed Sheeran prošel obrovskou proměnou

Ed Sheeran Profimedia.cz

Zpěvák Ed Sheeran (30) se nedávno rozpovídal o své váze a o tom, jak se mu znovu podařilo dostat se do formy, kterou dlouhou dobu neměl. Deníku The Sun se svěřil, že jeho váha přesáhla v jednu chvíli 95 kilogramů, a to je Edova výška jen 173 cm.

„Od té doby, co jsem se stal otcem, jsem začal se zdravějším životním stylem. Myslím si, že ten oddychový čas a to, že jsem nebyl na turné, bylo pro mé zdraví nejhorší, protože jsem pil každý den,“ sdělil Sheeran.

„Přestal jsem s tím tři měsíce předtím, než se Lyra narodila, protože jsem se zařekl, že já budu tím člověkem, kdo poveze moji ženu do nemocnice. Vážil jsem přes 95 kilogramů ve svém nejsilnějším období a v tuhle chvíli jsem zhruba na 67 kilech. Byl jsem opravdu velký! Už jen to, že jsem měl 91,4 cm v pase a nyní jsem to stáhnul na 71 cm,“ prozradil o své nynější formě slavný zpěvák.

„Věděl jsem o sobě, že jsem velký, ale taky jsem věděl, z čeho – miloval jsem kuřecí křídla, víno, pivo a nikdy jsem necvičil,“ odhalil svou tehdejší životosprávu Ed a dodal: „Pořád si dopřávám věci, které miluji. Víno jsem pil například včera, jen jsem si prostě nedal dvě láhve. S ničím nechci přestat nadobro, protože si myslím, že když něco odmítnete nastálo, časem se k tomu zase vrátíte v horší podobě.“

Hlavní motivací žít zdravě byla jeho rodina: „Když byla Cherry těhotná, všechno mi to došlo. Lyra se stala tou hlavní motivací, abych detoxikoval svůj život, a myslím si, že je to změna, kterou by si měl projít každý rodič.“

Ed právě vydal své páté album a příští rok se chystá na světové turné, jen Českou republiku tentokrát nenavštíví. ■