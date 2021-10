Víme, kdo bude moderovat sobotní StarDance místo Terezy Kostkové

Tereza Kostková s Markem Ebenem tuto sobotu StarDance moderovat nebude Michaela Feuereislová

„Právě jsme obdrželi výsledky PCR testu Aleše Hámy a potvrzujeme, že bude v sobotu moderovat StarDance společně s Markem Ebenem,“ řekla Super.cz tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

„Vlastně si to hodlám užít. Miluji na mojí práci právě takovéhle výzvy. A moderovat ve dvojici s Markem, to se snad odmítnout ani nedá. Jdu se zase něco naučit a zažít adrenalinový a vzrušující večer s pořadem, jehož jsem, mám-li čas, pravidelným divákem a obdivovatelem. A děkuji mé dlouholeté kamarádce Tereze Kostkové (45) za tuhle, sice nechtěnou, ale o to víc vzrušující příležitost. A taky za rady, protože jí pořád volám a na něco se jí ptám,“ prozradil Super.cz Aleš Háma k ohlášení jeho moderování a popřál ještě Tereze brzké uzdravení: „Tak se brzy uzdrav, ať mi můžete příští týden předat slovo ze StarDance do Atleta roku.“

V tuto chvíli se také stále čeká na výsledky ostatních účinkujících, což rozhodne, kdo se bude moct zúčastnit dalšího dílu pořadu. Všichni podstoupili PCR testy. Scénář sobotního přímého přenosu televize ohlásí, jakmile bude znát kompletní výsledky.

V tuto chvíli netrénuje kvůli karanténě pět párů, a to Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, Simona Babčáková a Martin Prágr, Marika Šoposká a Robin Ondráček a Tereza Černochová s Dominikem Vodičkou. ■