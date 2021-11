Kam se poděl fešný starosta ze Slunečné? V novém filmu se Ondřej Pavelka promění v zanedbaného dědu

Ondřej Pavelka Super.cz

„To víte, že jo. Už jsem byl synem, to bylo docela dobrý. Pak jsem byl otcem, ale to nevím, jakým otcem jsem byl. Dědečkem jsem zatím nebyl, tak se na to určitě těším, doufám, že mi to kluci přichystají,“ svěřil v rozhovoru pro Super.cz herec.

Stejně jako v reálném životě, i na filmovém plátně bude otcem dvou synů. V připravované komedii Hádkovi si zahraje hlavu rodiny, otce Hynka Čermáka a Jakuba Prachaře (38). Štáb i všechny herce jsme navštívili přímo v ateliérech během natáčení a vizáž, ve které jsme Ondřeje Pavelku zastihli, nás překvapila.

K elegantnímu starostovi ze seriálu Slunečná měl rozhodně daleko. „To víte, oni ti moji kluci už taky nejsou nejmladší,“ vtipkoval herec. ■