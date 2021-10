StarDance obchází strašák karantény: Těchto pět párů je v ohrožení

Podoba dalšího kola StarDance je hodně nejistá. Michaela Feuereislová

„Nyní všechny další kroky koordinujeme s hygienickou stanicí a budeme se řídit jejími pokyny,“ napsala Super.cz tisková mluvčí ČT Karolína Blinková. Všichni účastníci navíc čekají na výsledky PCR testů.

Podle informací Super.cz je sobotní účast ve StarDance ohrožena u těchto párů - Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, Simona Babčáková a Martin Prágr, Marika Šoposká a Robin Ondráček a Tereza Černochová a Dominik Vodička.

Po kontaktu s rizikovou osobou musí neočkovaný účastník, který neprodělal ve lhůtě 180 dní covid, do karantény. V rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu se objedná na PCR test a pokud bude výsledek negativní a již uběhlo 7 dnů od rizikového kontaktu, může být karanténa ukončena.

Podle informací Super.cz se účastníci StarDance testovali před sobotním přenosem naposledy ve čtvrtek, což odpovídalo tehdejším pravidlům. „Pokud bylo testování ještě ve čtvrtek večer, tak splnili počet dnů na antigenní testy, který platil ještě do 25. října. V tomto ohledu tedy byl minulý přenos v pořádku. Nyní už tato pravidla neplatí," řekla Super.cz hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Podle České televize podléhá natáčení StarDance přísným opatřením a všem nařízením. „Pracovní postupy rovněž konzultujeme s příslušnou hygienickou službou. Nad rámec všech povinných opatření musí mít štáb, účinkující i všichni diváci negativní test na covid, a to i když jsou očkováni či prodělali nemoc," dodala pro Super.cz mluvčí ČT Blinková.

Jak bude sobotní večer vypadat, záleží na výsledcích PCR testů všech účastníků a stanovisku hygieny. „Podle výsledků testů budeme následně pracovat na scénáři sobotního večera, pro nějž v tuto chvíli existuje více verzí, včetně té se zapojením jen těch tanečníků, kteří nebudou muset do povinné karantény. Jsme připraveni operativně reagovat na to, co je bezpečné a co je možné,“ dodala televize. ■