Heidi Klum vystrčila zadeček v nové kolekci prádla Kim Kardashian

Heidi Klum Profimedia.cz

Mimo náhledy toho, co modelka a moderátorka na Halloween chystá, přidala také pár sexy snímků v prádle Kim Kardashian (41). Ta totiž připravila limitovanou edici ve spojení s další slavnou značkou a Heidi to vzala jako výzvu, jak nafotit další žhavé fotky.

V oranžovém kompletku nafotila sérii snímku a zaměřila se hlavně na to, aby ukázala svůj vypracovaný zadeček. Ten špulila do objektivu hned na několika fotkách.

S fotkami jí tentokrát nepomáhal její manžel Tom Kaulitz, který nedávno uváděl nové album se svou skupinou Tokio Hotel. Německá rocková skupina byla založena v roce a půjde o jejich sedmé album. Do éteru už vypustili první singl s názvem Here Comes The Night. ■