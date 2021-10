Soutěžící ze StarDance se před sobotním přenosem testovali ve čtvrtek. Co na to říká hygienička Jágrová?

Hvězdy StarDance řeší, co bude dál. Michaela Feuereislová

Kdy testuje Česká televize účastníky StarDance? Podle informací Super.cz to bylo před sobotním přenosem naposledy ve čtvrtek, a to antigenním testem. To nám potvrdily hvězdy, které v show tančí.

Podle předpisů je to ale v pořádku. To potvrdila Super.cz ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. A také televize zdůrazňuje, že vše probíhá podle pravidel.

"Pokud bylo testování ještě ve čtvrtek večer, tak splnili počet dnů na antigenní testy, který platil ještě do 25. října. V tomto ohledu tedy byl minulý přenos v pořádku. Nyní už tato pravidla neplatí," řekla Super.cz Jágrová s tím, že nyní již podle platných pravidel musí účastníky otestovat nejpozději v pátek večer, tedy 24 hodin před přenosem.

"Příprava i natáčení pořadu StarDance probíhá podle aktuálně platných pravidel pro výrobu audiovizuálního díla a podléhá přísným opatřením a všem nařízením. Pracovní postupy rovněž konzultujeme s příslušnou hygienickou službou. Nad rámec všech povinných opatření musí mít štáb, účinkující i všichni diváci negativní test na covid, a to i když jsou očkováni či prodělali nemoc," dodala pro Super.cz tisková mluvčí České televize Karolína Blinková. ■