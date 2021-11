Zajímavosti, které jste možná nevěděli o Cristianu Ronaldovi

Cristiano Ronaldo je jeden z nejlepších fotbalistů světa a výjimečná osobnost, kterou netvoří jen excelentní sportovní výsledky. O Ronaldově výjimečnosti se vyprávějí hotové příběhy a i v šestatřiceti letech je stále na vrcholu své kariéry. Výsledky posledních zápasů Ligy mistrů ukazují, že jen tak z vrcholku své kariéry jen tak nesestoupí a stále je pro svůj současný klub Manchester United obrovským přínosem, ačkoliv třeba prohře s Liverpoolem nezabránil. Profesní úspěchy ale dejme stranou a podívejme se na pár zajímavostí, které jste možná o slavném rodákovi z Portugalska dosud nevěděli.

Co dělá Cristiana Ronalda Cristianem Ronaldem? Těžká otázka, ale pokud bychom „onen faktor“ chtěli pojmenovat, byla by to pravděpodobně mentalita vítěze. Nebyl by to totiž snad ani on, kdyby čas od času nepokořil nebo alespoň nevylepšil nějaký rekord. Je to bez debaty nejlepší střelec fotbalové Ligy mistrů a už teď je to hráč, který v ní nastoupil v nejvíce zápasech, kterých bylo úctyhodných 178. Každý týden na něj hledí a sázejí miliony diváků.

Jako malého ho vyhodili ze školy

Cristiano ale neměl na růžích ustláno odjakživa. Vyrostl v chudobných podmínkách a jeho rodina neměla peněz nazbyt, proto sdílel dětský pokoj společně se třemi dalšími sourozenci. Traduje se o něm, že po fotbalových trénincích chodil loudit jídlo do McDonald’s. I když byl ve škole oblíbený, měl problémy s chováním. Ve 14 letech ho dokonce vyhodili ze školy poté, co po učiteli hodil židli. Druhá strana příběhu je ta, že se mu prý učitel posmíval a povyšoval se nad ním.

Studium Cristiana Ronalda

Na jedné kanadské univerzitě nedaleko Vancouveru, na University of British Columbia, mají obor přímo věnovaný studiu Ronalda. Studenti se tam zabývají jeho fotbalovou kariérou i úspěchy, ale také celým jeho životem. Statistiky říkají, že se tam dostane v průměru každý druhý uchazeč.

Trénink jedině se závažím

Cristiano proslul tím, že už jako dospívající kluk měl specifické tréninkové metody. Například trénoval se závažími na nohou, protože věřil, že tak bude v ostrých závodech rychlejší. A povedlo se, protože dnes platí za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob.

Nástup do Manchesteru

Každý asi ví, že Ronaldo hraje za Manchester United. Ale víte, za jakých okolností se do klubu „rudých ďáblů“ dostal? Bylo to v roce 2003 během přátelském utkání mezi Manchesterem United a jeho Sportingem. Tenkrát uchvátil svou hrou hráče Manchesteru natolik, že po zápase prosili Sira Fergusona, aby Ronalda koupili do Premier League. A to se později také stalo a nastartovalo to hvězdnou kariéru jednoho z fotbalových velikánů naší doby.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána. ■