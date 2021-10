Charizmatický český herec do toho pětkrát praštil. S tou už vydržím, říká o poslední manželce

Známý český herec je spokojeně ženatý, již popáté. Foto: Milan Malíček, Právo

Poprvé vstoupil do manželského stavu v roce 1974, v 26 letech. „Bylo to podivné, rychlé, nešlo o kolegyni, herečku, pracovala v oblasti chemie. Manželství skončilo brzo,“ řekl Super.cz přemýšlivě s tím, že byl zamilovaný. Druhá manželka pocházela také z Brna.

Se třetí ženou Miriam Vránovou, herečkou, která měla o 20 let starší a podstatně známější sestru Gabrielu, se rozhodli v roce 1982, kdy mu bylo pětatřicet, opustit republiku. Utíkali přes Německo do Ameriky. Po čase se jejich cesty rozdělily. Přesto se dosud stýkají. „Občas si dáme kafe někde v Evropě.“

Čtvrtou manželku znal ještě z Brna, chtěla za ním do Ameriky, pak zůstala v New Yorku, kde nedávno zemřela. Tu dostal s dcerou přes hranice z Jugoslávie. „Aby to šlo rychle, vzal jsem si ji v lágru, pak jsem odletěl zpátky do NY a ony za mnou za tři měsíce přiletěly,“ prozradil Super.cz Maryška (74).

Zajímalo nás, jestli měl nějakou Američanku. „Ne, byly hodně emancipované, až skoro odporné,“ směje se. Není dobrodruh, že se stále ženil? „Néé, letadla byla rychlá,“ rozesmál se. Proč hned toužil vstoupit do manželského svazku? „Mně sluší oblek,“ odpověděl nám se smíchem. „Já nevím, nechci to nějak zlehčovat...“

A co ty rozvody potom? „Ty už byly celkem rychlé. V Brně proběhly dva, v San Francisku jeden, pak ještě v Rakousku. Nejsnazší to bylo v Americe, tam šlo o tzv. rozdělení. Já se všemi manželkami vycházel výborně. Kamarádíme se, stýkáme,“ dodává se smíchem.

Společně počítáme, jak to s těmi jeho exmanželkami vlastně je. První, chemička, se usadila v Itálii, druhá, obchodnice, v St. Moritzu, třetí, herečka, v Kalifornii, čtvrtá, knihovnice, která již zemřela, žila v New Yorku. „Asi bych se měl stydět, ale zase to nebyla nuda. Psali o mně, že jsem své ženy vyvezl, ale to je blbost, jely ven, protože chtěly.“

S nynější manželkou se znali z Brna čtyřicet let, ale Hana Středová (67), původně herečka, pochází z Prahy. Žili spolu téměř dvě desetiletí, když se v roce 2016 rozhodl opět do toho praštit. Partnerku tím překvapil na dovolené v Chorvatsku. „To je jediná Pražačka, s tou už vydržím, protože není čas se rozvádět,“ komentuje páté manželství s humorem.

„Mám spoustu představení a ani chvilku klidu,“ chechtá se. Jeho žena, která studovala DAMU, se herectví přes 20 let nevěnuje. Má firmu a pořádá kongresy pro odbornou lékařskou veřejnost z celého světa.

Když se tak často ženil, kolik má vůbec potomků? Zdeněk Maryška se při této otázce potutelně usměje. Počal jednu dceru (43), která žije od tří let v Austrálii. „Ta je mimo, nemanželská. Malířka, učí na škole. Stýkáme se, jak to jde. Minulý rok jsme ji navštívili, než začala uzávěra, tam to působí hrozně, zavřená města Melbourne i Sydney, totální lockdown. Jezdí, pokud to jde, často do Evropy, kde se vídáme.“

Dceru měl s přítelkyní z Brna, malířkou, která už nežije. „Nemá děti a vnoučat od ní se už asi nedočkám, ale od Hanky ano, vnukovi je jedenáct, vnučce o tři roky méně, poslední Natálie má dva roky. Ženy dcera si vzala Portugalce. Tak jsem se začal trošku učit portugalsky, jde mi to pomalu, nemám čas. Oni doma mluví anglicky, portugalsky a česky a do školy chodí vnoučata v Praze na Pankráci,“ řekl Super.cz na závěr. ■