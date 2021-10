V tomhle by princezna Diana na premiéru nepřišla: Její představitelka dorazila v podprsence a průhledné sukni

Kristen Stewart Profimedia.cz

Film Spencer je o princezně Dianě a ta by takhle odhalená na oficiální událost jistě nepřišla. Kristen má ovšem vlastní styl a do něj patří i průhledné materiály. Její šaty byly z dílny značky Chanel, které je Stewart už dlouhodobě ambasadorkou.

Během natáčení snímku na sobě měla herečka přes 100 outfitů, které byly replikami těch, které vynesla princezna Diana.

Kristen na sebe také oblékla repliku Dianiných svatebních šatů. „Když mě do šatů oblékli, bylo to pouze pro scénu, která promítala průřez celým jejím životem. I když se film točí kolem tří dnů, stále jsme chtěli zachovat široký rozsah jejího života. Jemně se dotknout každé jeho části, jako by šlo o nějaký lyrický tanec. Svatební šaty jsou zasazeny do montáže a obléknout si je pro mě bylo lehce strašidelné,“ prozradila na premiéře v LA herečka.

„Svatební scénu jsme sice netočili, přesto jsem se v nich prošla směrem ven z hradu a říkala jsem si: Počkej, tohle je tak zvláštní, protože to je opravdu moment, který proběhl,“ zavzpomínala na natáčení, kdy jí režisér snímku řekl, aby si vzpomněla na všechny emoce, které se v ní nashromáždily během čtení si o tomto významném dni. „Jaké to asi je věřit v ideál, který se poté stane fraškou? Je to jako jít si nechat zlomit srdce v krátkém momentu. Tak jsem řekla: OK, už to chápu, pojďme na to.“

Film je posazen do prosince roku 1991 a tři dny z princeznina krátkého života, kdy už vše vedlo ke konci jejího manželství s princem Charlesem a trávila Vánoce s královnou Alžbětou II na panství v Sandringhamu. Film Spencer je imaginací toho, co se mohlo během těch několika osudových dnů stát. ■