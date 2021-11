Češi našli skulinku, jak si objednat kloubní výživu zdarma

První známky opotřebení kloubů se objevují už kolem třicítky, což vede k postupnému omezení sportovních a pohybových aktivit. Klesá výkonnost, soběstačnost a pocit životní spokojenosti. A není to škoda? Našemu národu je však vlastní najít si k takovým věcem cestu zdarma…

Jak se to stalo? Na českém trhu působí česká společnost NaturaMed, mající své kořeny v Norsku. A právě z Norska míří do Čech produkt s názvem FlexiMed, který firma rozdává zdarma. Ano, zdarma. O co se jedná? Rozuzlení je racionálně jednoduché. FlexiMed je totiž produkt podporující nejen klouby, ale také kosti a svaly. Obsahuje také nejčistší formu vápníku z kostí lososů! Ano, to je to, co prozíraví Češi objevili.

„Nešlo si nevšimnout narůstajícího zájmu o FlexiMed, který rozdáváme jako měsíční vzorek zdarma těm, kteří chtějí řešit své obtíže s klouby, případně chtějí udržovat normální stav svých kostí a zubů. Lidé si FlexiMed objednávají i pro příznivý vliv na svaly. Zdá se ale, že narůstající zájem zapříčinila ještě přítomnost vysoce kvalitního vitamínu D3, který podporuje imunitní systém,“ komentuje vysoký zájem kolem FlexiMedu ředitel společnosti Martin Kozelský.

Co na to lékaři?



Podívali jsme se na produkt detailně a zjistili jsme, že skutečně obsahuje 5 mikrogramů vitamínu D3. A právě toto množství je vnímáno jako 100 % potřebné denní dávky na podporu imunity. „Vitamín D má nezastupitelnou úlohu v regulaci metabolismu vápníku a fosforu. Představuje jakýsi klíč, který umožňuje vstup vápníku do kosti, ovlivňuje vstřebávání vápníku v tenkém střevě a podílí se na vyzrávání kostních buněk,“ vysvětluje skvělé spojení vitamínu D s vápníkem MUDr. Pavla Trulíková.

Norský produkt je však mimo jiné obohacen ještě o vitamín C, rovněž podporující imunitu. I jeho je v produktu 100 % denní dávky. Tím ale superlativy FlexiMedu nekončí. Na řadě je vápník.

Proč je klíčem také vápník?



„Volný vápník se vyskytuje v krevní plazmě a ve všech buňkách těla. Má nezbytnou funkci při průběhu svalové kontrakce – a to u svalu kosterního, hladkého i srdečního. Při nedostatku vápníku klesá pevnost kosti, která se stává křehkou, náchylnou ke zlomeninám již při působení malé síly. Problematickým je dostatečný přísun kalcia u osob s intolerancí mléčných výrobků, potažmo veganů, u kterých by měla být suplementace vyšší,“ zmiňuje i rizikovou skupinu MUDr. Marcel Koch

„Podle posledních výzkumů je pro člověka nejlépe využitelnou formou vápníku ta, která se nejlépe zabudovává do kostí. A jaká to je? Ta z mořských ryb.“ Tak vysvětluje tajemství úspěchu norského FlexiMedu ředitel společnosti Martin Kozelský.

