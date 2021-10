Odešel ze šoubyznysu kvůli vyhoření a začal se věnovat koučinku lidí! Teď je charismatický zpěvák zpátky

Martin Pošta Super.cz

Zpěvák Martin Pošta se před osmi lety rozhodnul, že odejde ze světa šoubyznysu. Cítil se vyhořený a potřeboval muzikálové prostředí úplně opustit. Několik let nezpíval a nehrál, ale zase se vrátil. Začalo mu to chybět.

"Před mnoha lety jsem došel k rozhodnutí, že potřebuji odpočinek a odejít. Bylo toho na mě moc. Přestalo mě to naplňovat a cítil jsem vyhoření. Ale po čase mi to začalo chybět a rozhodnul se vrátit. Lehký to nebylo. Zapomenou diváci, režiséři, producenti," řekl Super.cz Pošta v Divadle Na Maninách, kde exceluje v muzikálu Robinson Crusoe.

Během několikaleté pauzy studoval a věnoval se zcela jiné profesi. "V pauze jsem studoval hodně věcí ohledně osobního rozvoje, studoval jsem koučink, provádím ho i v současné době, ale je to už koníček, neživí mě to," prozrazuje. "Mám několik videí na youtube a díky nim se mi hlásí klienti. Nehledám je veřejně, mám jen tahle videa a kvůli nim mě lidi oslovují," dodal Pošta. ■