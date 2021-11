Zařiďte pokoj svému školákovi opravdu efektivně, bude v něm spokojeně trávit mnoho času

Školáci i studenti touží po vlastním prostoru, s nábytkem Aldo to není problém Foto: nabytek-aldo.cz

Žádná školou povinná holka nebo kluk se neobejdou bez psacího stolu. Přestože menší školáci budou možná část přípravy trávit u jídelního stolu v kuchyni, aby mohli využít pomoci rodičů, je dobré jim poskytnout vlastní místo. Můžou se u něj nejen chystat na další školní den, ale taky kreslit. Pokud vám to prostor umožňuje, pořiďte větší stůl, abyste si k němu mohli přisednout i vy a nabídnout pomoc nebo školáka motivovat, když bude potřeba.

Dobrý psací stůl pro školou povinné děti by měl být vybaven úložným prostorem. Doporučená výška pracovní plochy se pohybuje mezi 70 a 75 centimetry. Ideální je, aby u něj dítě mohlo sedět na nastavitelné židli, která se dobře přizpůsobí jeho výšce.

Psací stůl, který je zároveň i počítačový, děti využijí po mnoho let

Psací nebo počítačový

Měli byste také předem uvažovat o tom, jestli vedle psacího stolu do pokojíčku pořídíte také separátní herní počítačový stůl. Řada z nich může dobře posloužit pro přípravu do školy i pro výpravy do fantaskních světů her. Stoly uzpůsobené pro hraní jsou stále populárnější a často vybavené i něčím navíc. Ať je to LED osvětlení, jehož barva se dá měnit, integrované USB porty, nebo bezdrátová nabíječka telefonu.

Více dětí, více zábavy

Před mnohem složitějším rozhodnutím se mohou ocitnout rodiče, kteří mají více dětí sdílejících jeden pokoj. Zpravidla do něj jen obtížně vměstnají kupříkladu tři samostatná lůžka, tři pracovní stoly, tři komody, regály a šatní skříně. Nemluvě o tom, že by pořád mělo zbývat ještě volné místo na hraní.

Dnešní nábytek naštěstí nabízí chytrá řešení a rozumné kompromisy. Nejčastěji mají podobu patrových postelí – uspořenou plochu pak můžete využít právě na psací stoly, byť by třeba měly dva sloužit třem sourozencům. V malém interiéru je všechno otázkou dobře vymyšleného časového harmonogramu a domluvy. Prioritou je zachovat dětský pokoj vzdušný a příjemný, tedy ne za každou cenu přeplněný nábytkem.

Nábytek Aldo ocení malé i větší děti

Multifunkční patrové postele

Jinou alternativu přinášejí patrové postele kombinované s dalším nábytkem ve spodní části, nejčastěji psacím stolem a šatní skříní. Je to řešení vhodné hlavně pro slunné pokoje, kde nehrozí, že pracovní místo bude příliš tmavé.

Starší školáci a středoškoláci mají samozřejmě trochu jiné nároky a potřeby než menší děti. Vybavovat jejich pokoj byste proto měli podobně jako pro dospělé. V případě, že se musíte rozhodovat mezi tím, jestli dát větší prostor spaní nebo pracovnímu stolu, vsaďte spíše na dobrou a dostatečně velkou postel. Spánek je důležitý a jeho kvalita ovlivňuje i studijní výsledky.

Širokou nabídku nábytku do dětského pokoje pro menší i větší studenty najdete na Aldo.cz. Přináší navíc spoustu inspirace pro zařizování, takže získáte mnohem lepší představu o tom, jak bude pokojíček vypadat. ■