Kam zmizel moderátor Petr Lesák? Někdejší televizní hvězda projela kus světa a užívá si život. Podívejte se kde

Petr Lesák Foto: archiv P. Lesáka

Vymyslel pořady jako Vypadáš skvěle!, Jste to, co jíte, Top 10 a Přes nový práh, z nichž některé i moderoval. Petra Lesáka jsme ale ve společnosti dlouho neviděli. Až nedávno se objevil na narozeninové oslavě herečky Veroniky Žilkové, což nás inspirovalo k tomu, abychom se s ním sešli a vyzpovídali ho.

"Úplně poprvé v životě jsem se v tomto roce rozhodl, že udělám vše pro to, aby si uchoval co nejvíc času pro sebe. Dosud jsem jel na plný pecky, vlastně to začalo mým příchodem do Prahy po maturitě v roce 1991, bez ničeho, bez koruny, s malou taškou s oblečením," vyprávěl Super.cz.

Z workoholika cestovatelem

Petr začínal jako zprávař na Evropě 2, od roku 1994 moderoval pět let Snídani s Novou a následovala pozice hlasatele na České televizi. "Mezitím jsem si v roce 2003 odskočil na rok do Austrálie, tam jsem dělal práce v místním rádiu pro krajany a studoval angličtinu," upřesnil Lesák, který se pak na čas ještě k hlasatelské a moderátorské práci vrátil, ale do toho rozjel produkci televizních pořadů. "Přinesli jsme na trh Prostřeno, Vypadáš skvěle, Jak se staví sen, Top Star a mnoho dalších hezkých a úspěšných formátů," vypočítal.

"Po deseti letech produkování pořadů, kdy jsem mezitím vystudoval ekonomku, jsem ještě vyzkoušel obor gastro a realit, měl dvě restaurace, realitku, opravil si prvorepublikovou vilku za Prahou od architekta Karfíka s nádhernou zahradou, kde je mi moc dobře," svěřil.

A pak se zrodila, anebo spíš ještě víc rozvinula jeho cestovatelské vášeň. "V roce 2019 jsem celkově už po dvacáté odletěl na půl roku do Austrálie, opět do školy na anglinu, které není nikdy dost, a když už jsem tam v regionu byl, prohlídl jsem si Tasmánii (s dcerou Míši Dolinové Julinkou), Japonsko, Bali, Thajsko, Hong Kong, Nový Zéland a další přilehlé kouty. Ten stejný rok jsem kromě dalších drobných výletů po Evropě cestoval taky po Izraeli, s Veronikou Žilkovou to bylo opravdu křížem krážem," poodhalil svůj opravdu bohatý cestovní itinerář.

"Ale hlavně jsem objevil Madeiru a naprosto jí propadl. A to tak, že z mého původního plánu odstěhovat se do Austrálie, na což jsem už přeci jen poněkud moc za věkovým zenitem, jsem si koupil byt s výhledem na oceán právě na Madeiře. Snad už na letošní Vánoce bude hotovo. A jak teď kolují vtipy, že po obdržení vyúčtování elektřiny vychází výhodněji, když budeme celou zimu na Mallorce či Maledivách a ještě nám 55 Kč zbyde, tak přesně tak to chci udělat na Madeiře," smál se.

Za botox se nestydí

Petr se téměř nemění, proto nás zajímalo, čím to je. "Není to ani indulona ani geny po babičce, ale už od dob Vypadáš skvěle, což byl pořad o proměnách a vizáži, chodím pravidelně preventivně na vrásky omezující zákroky," nestydí se přiznat Lesák.

"Dřu na sobě v posilovně, což není vidět na kdovíjaké muskulatuře a svalové výbavě, ale o tu mi nejde. Chci být fit a být v kondičce a myslím, že i jsem. Hlavně je to psychická očista. Hodinu či dvě denně myslet jen na to, jak správně zvednout činku či kopnout, není lepší antidepresivum. To ani nepotřebuju a nikdy jsem nepotřeboval, jsem absolutně happy, smířen a tím, že padesátka, která mě čeká, je jen číslo, a cítím se skvěle," svěřil.

Ale to také není všechno. "I díky svým přátelům, jak zjišťuji, mám už dobrých 20 nebo 30 let ty stejné a moc mi to vyhovuje. Společně odžité příběhy, nepotřeba něco předstírat, být autentický se vším všudy, to je pro mne největší hodnota. Stejně jako být naprosto spokojen s tím, kdo jsem uvnitř," míní.

Na důchod nečeká

Životní styl, který si Petr vybral a důsledně se k němu propracoval, nemá zadarmo. "Trvalo mi samozřejmě pár desítek let se nějak zformovat, od mých 18, kdy jsem přišel do Prahy s nulou v peněžence, nulou, co se týká sebevědomí, čerstvě vyléčený z mentální anorexie a na startovní pozici mého vlastního života," vysvětloval.

"Ale je to super, mít nyní možnost dopřát si komfortu pozastavit se, ne až v důchodu a až na prahu té méně zábavné fáze života. Ale uprostřed nebo těsně za prostředkem, kdy je ještě spousta sil i přání. Jsem za to strašně vděčný. Za tu dřinu, bezmála třicetiletou práci 15 hodin denně 7 dní v týdnu to stálo, byla to jízda i zábava. Jak my říkáme s kamarádem, i kdyby to mělo zítra skončit, opravdu jsme nic nepromarnili," domnívá se.

Práce ale úplně nenechal. "Už zase připravujeme televizní pořad, prošel jsem si kurzem koučingu a osobního rozvoje u doktora Ivana Černohorského, což bylo neuvěřitelně přínosné i proto, jaké fajn lidi jsem tam potkal. Sem tam pro přátele něco odmoderuju, nicméně jinak se důsledně snažím vše regulovat tak, abych si uchoval prostor pro mé nové angažmá právě na té Madeiře. Naučit se portugalsky, poznat nové lidi, prozkoumat tamní překouzelnou vzácnou přírodu," upřesnil. Na Madeiře strávil i devět týdnů, kdy byl v Česku lockdown. "Magická síla Madeiry z hloubi Atlantického oceánu, ve kterém se nalézá, mi dělá hodně dobře," vyznává se.

"A pokud bude v budoucnu příležitost něčemu dobrému pomoci, moc rád se toho zúčastním. Je čas vracet a poděkovat všem, co mi na mé životní pouti pomohli postavit se na vlastní nohy, i pomoci těm, kteří jsou v mé situaci, na startu a teprve se hledají," slibuje.

Na závěr ještě prozradil, že na "stará kolena" zabředl i do světa sociálních sítí. "Facebook jsem nikdy neměl, ale zamiloval jsem si Instagram, který mám už dva roky a dělám parádní střihaná videa, točím všechno, kočku na zahradě i to, jak peču štrůdl. Mám tam uzavřenou pidikomunitku kamarádů a známých, a vlastně jsem si účet založil právě při mé cestě po Austrálii a okolí, abych všem nemusel jednotlivě posílat fotografie. Ale jestli něco z nových věcí považuju za geniální nápad, pak právě Instagram. A už zase ne Tik Tok, Twitter, to už mi zas přijde zbytečné být na více sítích. Jedna stačí," uzavřel. ■