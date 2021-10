Po Kostkové i další hvězdy StarDance v karanténě! Česká televize promluvila o dalším postupu

Tereza Kostková Michaela Feuereislová

"Postupujeme nyní tak, abychom dostáli platným pravidlům a bezpečnostním požadavkům. Tým pořadu aktuálně pomáhá zajistit PCR testy všech, kteří byli v sobotu na place," sdělila tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

"Podle výsledků testů budeme následně pracovat na scénáři sobotního večera, pro nějž v tuto chvíli existuje více verzí, včetně té se zapojením jen těch tanečníků, kteří nebudou muset do povinné karantény. Jsme připraveni operativně reagovat na to, co je bezpečné a co je možné," vysvětlila.

Někteří z účinkujících podle našich informací nejsou očkovaní, kdo přesně je v karanténě, zatím televize neuvedla. ■