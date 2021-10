Známe opatření StarDance po pozitivním testu Terezy Kostkové! Veronika Lálová promluvila o zákazu vstupu do televize

Veronika Lálová Michaela Feuereislová

Největší kočička StarDance Veronika Lálová (29) promluvila, jaká jsou nyní opatření poté, co byla v pondělí Tereza Kostková (45) pozitivně testována na covid-19. Veronika tančila s Pavlem Trávníčkem, v sobotu se s taneční soutěží rozloučili. Porota a diváci je dál nepustili.

Musí být ti, co byli v kontaktu s herečkou, v karanténě? Jak to vypadá s nácviky nových tanců? Veronika Super.cz prozradila, jak to nyní vypadá.

"V pondělí nás s Pavlem nepustili na chat do České televize, před televizí nám řekli, že dovnitř nemůžeme. Z hygieny se mi ale dodnes (úterý odpoledne - pozn.) nikdo neozval. Ptala jsem se produkce, prý můžu normálně fungovat bez omezení," řekla Super.cz Lálová, která je očkovaná a bez příznaků.

Protože nemá jistotu, že se nenakazila, je opatrná. "Měla jsem dnes mít kurz s dětmi a budu učit online. Dnes jsem se neodvážila jít mezi tři skupiny dětí, to ne. Mohla bych, ale ohleduplnost v sobě mám," vysvětluje.

Česká televize včera uvedla, že zda se večer konat bude, ještě není jisté, čeká se na vyjádření hygieny. „Nyní všechny další kroky koordinujeme s hygienickou stanicí a budeme se řídit jejími pokyny,“ napsala Super.cz tisková mluvčí ČT Karolína Blinková. ■