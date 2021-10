Houslista Svěcený se vyjádřil k noční schůzce v kanceláři Moniky Trávníčkové. Co vzkázal?

Jaroslav Svěcený Michaela Feuereislová

Už v minulosti manželka Pavla Trávníčka (71) a houslista Jaroslav Svěcený (60) čelili spekulacím, že je mezi nimi jiný než jen pracovně - přátelský vztah. Situace se na krátkou dobu uklidnila, až do minulého týdne, kdy byli vyfoceni u domu, kde má Monika Trávníčková kancelář a kde údajně trávili celý večer i noc.

Manželka oblíbeného prince z Popelky následně uvedla, že šlo jen o pracovní schůzku a v noci z pátku na sobotu podepisovali v její kanceláři tisíc kusů limitované edice gramofonových desek populárního houslisty. Kontaktovali jsme i Jaroslava Svěceného, aby se k situaci a spekulacím vyjádřil.

„Nehledejte za tím nic osobního, paní Trávníčková je má manažerka a koordinátorka mých koncertů a akcí, je to její povolání a je v tomto oboru výborná. Pokud by to dělala pro někoho jiného, tak zřejmě ten jiný bude v tomto typu médií na obrázcích v místech, která zaujímají moje fotografie,“ uvedl pro Super.cz Jaroslav Svěcený.

Muzikanta články, ve kterých se spekuluje o nevěře jeho manažerky a manželky Pavla Trávníčka, rozohnily.

„Nebylo by konečně na čase, aby tento tisk zveřejnil informace, jak se nejen já, ale i řada dalších výkonných umělců, především z řad OSVČ, snažíme rozdmýchat jiskru z pomyslného kulturního popela, než se snažit navést pro ně typický okruh čtenářů k závěrům, které nemají nejmenší reálný základ?“ ptá se Svěcený.

Dnes slaví herec Pavel Trávníček 71. narozeniny, a proto se i houslista připojil k řadě gratulantů.

„Pavlovi Trávníčkovi přeji k dnešním narozeninám především hodně zdraví, což vinšuji v této prazvláštní době i všem čtenářům Super.cz,“ dodává houslový virtuos, který se v tuto chvíli připravuje na dvakrát odložený gratulační koncert ve Smetanově síni. Uskuteční se 6. listopadu. ■