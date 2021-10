Gábina Partyšová je jako proutek: Díky výzvě ke cvičení shodila už tři kila a nyní váží jen 51 kilogramů

Gabriela Partyšová Super.cz

Figuru má jako proutek. Moderátorka Gabriela Partyšová (43) na sobě pravidelně pracuje, a to kvůli práci před kamerou. Ta totiž opticky přidává, a proto zůstává neustále v pohybu. Díky tomu se může chlubit opravdu útlou postavou.

„Dřu skoro denně, protože kamera nafukuje 5 až 7 kilo. My, co jsme v televizi, musíme být v podstatě trochu podvyživení, abychom tam vypadali normálně,“ svěřila se Super.cz moderátorka, kterou jsme potkali na finále České Missis.

Milovnice pohybu nyní dokonce přišla s výzvou, díky které se s Gábinou můžou dostávat do formy i další lidi. „Vymyslela jsem teď na sociálních sítích takovou motivační výzvu 100 dní v pohybu. Začala jsem 23. září a končím na Silvestra. Přidalo se už spoustu lidí a mám z toho obrovskou radost. A chci na jaře příštího roku udělat akci, na velkém prostranství, kde budeme všichni, co se do téhle výzvy pustili,“ řekla nám Partyšová, která v černých šatech předvedla výstavní figuru.

Za takřka měsíc, kdy je denně v zápřahu, se Gábině dokonce podařilo ještě víc zhubnout. „Za tu výzvu už jsem zhubla tři kila. Každý pohyb se vyplácí. Teď vážím 51 kilo a moje váha se pohybuje 50 až 55 kilo, ale moc na váhu nedám, protože když na sobě makám, tak mám víc svalů a ty váží víc než tuk,“ dodala moderátorka. ■