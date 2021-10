Filmové krásky na premiéře zaujaly hlubokými výstřihy: Herečky zastínily i slavnou topmodelku v minišatech

Anya Taylor-Joy Video: Profimedia.cz

Dámy dorazila na premiéru v blyštivých outfitech, přičemž se téměř přednáhněly v tom, která má odvážnější výstřih.

Hvězda seriálu Dámský Gambit Anya Taylor-Joy oblékla metalické šaty s hlubokým výstřihem a volnými zády. Její kolegyně Thomasin McKenzie oblékla model, který vypadal jako šaty pro mořskou panu, byl totiž celý z flitrů ve tvaru penízku. K tomu měl průstřih, který dával na odiv její vnady zespodu.

Obě dámy tak zářily a jejich odlesky zůstali na červeném koberci i po jejich odchodu, že je neměla šanci zastínit ani topmodelka Adriana Lima (40).

Adriana Lima s přítelem Andrem, který je filmovým producentem

Profimedia.cz

Brazilská kráska dorazila na premiéru v doprovodu svého přítele Andreho Lemmerse ve žlutých minišatech, které také doplňovaly metalické akcenty. Ač předvedla své štíhlé nožky téměř celé, herečky tak nezastínila.

Film Poslední noc v soho je příběh o studentce módního návrhářství Eloise (Thomasin McKenzie), která se ve snu vrací časem do šedesátých let, kde potkává talentovanou zpěvačku a tanečnici Sandie (Anya Taylor-Joy). Tou je Eloise okouzlena natolik, že to zasahuje i do její každodenní existence a nevšímá si toho, že všechen lesk vysněného života v sobě má i něco temného. Režisérem snímku je Edgar Wright. ■