Větší prsa si přála už od patnácti: Za peníze z brigád bych na ně šetřila déle, míní silikonová královna krásy

Karolína Kopíncová Super.cz

"Podmínkou toho, abych na soutěž letěla, určitě nová prsa nebyla. Já po nich toužila už od patnácti, kdy jsem zjistila, že příroda už tímto směrem s mým tělem nic dělat nehodlá, protože je nemám mít po kom. Ani maminka v mém věku skoro prsa neměla," smála se Karolína. "Chtěla jsem to stihnout do jednadvaceti, to se nepovedlo, ale ve třiadvaceti je konečně mám," vysvětlila Super.cz.

"Ale je fakt, že kdybych do soutěže nešla, tak bych si sama z brigád jako studentka vysoké školy ještě sama na operaci neušetřila. Takže soutěž mi splnila i tenhle můj sen. Taky si ho hýčkám a užívám. Dokonce i pooperační prádlo jsem nosila déle, než jsem musela, aby byla prsa opravdu dokonalá," přiznala.

Karolína už se těší i na Miss World. "Strašně to uteklo. 21. listopadu odlétám do Portorika, kde bude jubilejní 70. ročník. Už začínám být trochu nervózní, ale je to zdravá nervozita. Věřím, že to bude jeden z nejkrásnějších i nejtěžších měsíců v mém životě. Bude to zážitek na celý život," uzavřela. ■