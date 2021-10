Krásná zpěvačka promluvila o boji s vážnou nemocí: Před šesti lety přišla o nevlastního tátu

Kateřina Pechová Super.cz

„Bohužel mi na ALS před šesti lety zemřel můj nevlastní otec, takže kvůli tomu vznikla spolupráce s ALSA,“ svěřila se Super.cz Katka na benefičním koncertu pro ALSU. Spolek podporuje již několik let.

„Bylo to osudové setkání, bohužel jsme o nich ani v době, kdy tatínek zemřel, nevěděli. Holky tehdy začínaly,“ svěřila se zpěvačka, která se snaží pacientům s onemocněním pomáhat. „Musím říct, že holky otevřely ALSA centrum, kam pacienti mají možnost docházet, loni jsem tam pomáhala, pacienti tam dochází na fyzioterapie, k psychiatričce a na různé konzultace, takže jsem tam byla u toho s nimi,“ řekla zpěvačka.

Na benefičním koncertu v Pražské křižovatce zpívala letos již potřetí. A jak sama přiznává, pomáhat pro ni stále není úplně snadné. „Musím říct, že to pro mě nebylo úplně jednoduché. I když si člověk řekne, že je to několik let zpátky, tak je to pořád velká rána,“ dodala zpěvačka. ■