Rok oslavence Pavla Trávníčka: Útok hackera, zásah policie, spekulace o manželské krizi i náročná StarDance

Pavel Trávníček Michaela Feuereislová

I přesto se ale v dalších měsících začaly šířit spekulace, že hercovo manželství prochází krizí a vztah jeho ženy s houslistou není pouze pracovní. Ty však manželé vyvrací.

„Spekulace jsou vždycky. Monika se přeorientovala na produkční cestu a daří se jí. Zastupuje několik umělců, kteří byli rádi, že v té složité koronavirové době měli alespoň nějaká vystoupení a i zaplacená. Já jí to přeju a daří se jí dobře,“ řekl Super.cz letos v květnu Trávníček. Na otázku, zda mu to s manželkou stále klape odpověděl jednoslovně: „Jo.“

Týden poté obletěla média zpráva, že v domě populárního herce zasahovala policie. Dle slov pohádkového prince z Popelky, jehož citoval Blesk, se tak stalo na udání jeho manželky Moniky. „Dnes v noci policie prohledala můj dům na udání Fialkové - Trávníčkové,“ nechal se slyšet.

Tvrzení, že policii opravdu zavolala, následně jeho žena Super.cz potvrdila - a objasnila. „Měla jsem strach o manžela a malého (syna Maxmiliána - pozn.), neboť mi manžel nereagoval na telefon a pak večer neotvírali. Takže jsem musela přivolat policii, aby zjistila, zda je vše v pořádku, zda se něco nepřihodilo,“ řekla Super.cz Monika Trávníčková.

Neuběhlo ani 14 dní a Pavel Trávníček v jednom z rozhovorů zmínil, že až od prezidenta převezme letos na podzim vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury (předávání přesunuto na leden 2022 - pozn.), ukončí hereckou kariéru a „přenechá to mladším“. Později se proti svému tvrzení ohradil. "Je fakt, že jsem v rádiu říkal, že si převezmu vyznamenání, a tím pádem skončím a zapíchnu to. Ale řekl jsem to jenom proto, aby mě přemlouvali a moje cena stoupla," uvedl v našem rozhovoru.

V létě začal s pravidelnými tréninky na StarDance. Přípravu rozhodně nepodcenil a pod vedením krásné Veroniky Lálové (29) vyšvihl s grácií hned v prvním kole ladný valčík na píseň z populární Popelky. Druhé kolo se tanečnímu páru stalo osudným a s nejnižším skóre museli taneční parket opustit.

Pavel Trávníček a Veronika Lálová v posledním rozhovoru ve StarDance

Super.cz

„Přijde mi to jako v divadle, zkouší se pořád dokola, pak je premiéra a nemá to úspěch. Člověk se diví a říká si: Čím to je, že se to těm lidem nelíbilo? A nikdo nemá odvahu říct: No tebou právě, protože jsi to hrál blbě. Lidi se na zkouškách snaží, aby to bylo co nejlepší, a ono se to nepodaří. Tak to na světě chodí. Je to zvláštní povolání, tanec i divadlo. Není tam nic zaručené,“ svěřil nám své dojmy krátce po vypadnutí.

V úterý 26. října slaví známý herec, moderátor, režisér a dabér 71. narozeniny a mezi prvními gratulanty pochopitelně byli jeho manželka se synkem. „Milý tatínku, přejeme Ti s Maxmiliánkem vše nejlepší k dnešním narozeninám. Máme Tě rádi. 71 je jen číslo. Srdce, které miluje, je stále mladé,“ poslala Monika manželovi vzkaz. ■