Letos si na pečení cukroví musela najít výrobnu s pomocníky: Kamila Nývltová chce rozjet svou značkou dortíků

Kamila Nývltová Super.cz

„Objednávky už jsem musela stopnout. Mám jich jednou tolik. Pomalu to rozjedu. Musím si na to letos přibrat i pomocnice, protože nejsem absolutně schopná to zvládnout. I když do toho budu mít letos zpívání, tak bych to sama nedala,“ svěřila se Super.cz Kamila, kterou jsme potkali na finále soutěže České Missis. Zpěvačka usedla nejen v porotě, ale také během odpoledne vystoupila.

Sama doufá, že bude moct před fanoušky i v následujících měsících. „Trochu se bojím, aby nás zase neutnuli, protože pořád říkají, že počty nakažených stoupaní, což pro kulturu není dobré, pevně doufám, že všechny vystoupení dopadnou,“ řekla nám Kamila, která má zadní vrátka v cukrařině a do budoucna plánuje dostat své výtvory více mezi lidi a potažmo si otevřít vlastní prodejnu.

„Všechno k tomu spěje, nechci se na to upínat, je to hrozně moc práce, než to vznikne, ale nechávám si to jako zadní vrátka, letos budu mít k pronájmu i pekárnu cukroví, takže to je asi už jen otázka času,“ řekla nám Kamila. ■