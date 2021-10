Za rok a půl oslaví 50. narozeniny a modelingových nabídek má mnohem více než před lety. Pavlína Němcová mládne před očima

Pavlína Němcová Super.cz

"Je to paradox života. Jsem za to samozřejmě ráda a užívám si to ještě mnohem víc než jako mladá. Člověk věkem nabyde sebevědomí a užívá si to. Přicházejí práce, které jsou úžasné," řekla Super.cz Pavlína.

Stále je velmi štíhlá, a jak sama říká, hodně je to dáno genetikou. "Nikdy jsem nedržela diety. Samozřejmě občas člověk přibere nebo zhubne tři kila. Když vidím, že to jde trošku nahoru, omezím se v jídle a během chvíle to je zase pryč. Na stará kolena jsem začala běhat, a to jde pak úplně samo," upřesnila.

Nepřehání to, ani co se týče péče o pleť. "Dopřávám si liftingové masáže obličeje, to je skvělá metoda na omlazení. Jinak hlavně důkladně vyčistit obličej a namazat," dodala. ■