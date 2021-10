Pět měsíců po porodu se vejde do divadelního kostýmu, který nosila před 6 lety: Krásná zpěvačka se vrací s Fantomem opery

Michaela Gemrotová Super.cz

V červnu porodila dceru Anežku a už za pár týdnů se vrátí na muzikálová jeviště. Možnost stát se opět Christine ve Fantomovi opery, by si Michaela Gemrotová, (35) provdaná Štiková, nerada nechala ujít. "Neuvěřitelně se těším, protože je to moje obrovská srdcovka," řekla Super.cz

Zpěvačka si uvědomuje, že právě to, že ji producent František Janeček (77) obsadil do hlavní ženské role světově proslulého muzikálu Andrewa Lloyda Webbera ve svém divadle GoJa Music Hall, její kariéru pořádně nakoplo. "V podstatě jsem ve Fantomovi opery začala a byl to můj start v muzikálovém světě. Strašně moc za tuhle příležitost děkuju a těším se, že si to zopáknu," vzpomínala.

S tím, že by měla pět měsíců po porodu opět obléknout kostýmy, problém evidentně mít nebude. Těhotenská kila už se jí podařilo shodit. "Už si úplně nepamatuju, jak jsou ty kostýmy velké, ale vím, že jsou malé. Ale kolem miminka se člověk docela naběhá a kojení vysává. Navíc mám dobré geny, tak si nemůžu stěžovat," uzavřela.

Fantom opery v téměř původním obsazení se bude hrát od 24. listopadu opět v GoJa Music Hall na pražském Výstavišti. Slavnostní obnovená premiéra proběhne 26. listopadu. ■