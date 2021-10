Rey Koranteng otevřeně promluvil o svém zesnulém otci z Ghany: V podstatě jsme se neznali, byl pro mě cizím člověkem

Rey Koranteng Super.cz

Kořeny moderátora Reye Korantenga (47) sahají až do daleké Ghany. Maminka je Češka, tatínek pocházel z Afriky, kde krátce poté, co se moderátor narodil, všichni tři žili. Po pár měsících se ale s maminkou vrátil do Česka a od té doby svého otce neviděl. A jak nám svěřil v rozhovoru, bohužel se už nikdy neshledají.