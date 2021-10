Musí mít karavan a prostor pro dítě i doprovod: Patricie Pagáčová se vrátila k práci, ale má svoje podmínky

Patricie Pagáčová Super.cz

Srdcovka. To je slovo, které herečka a čerstvá maminka Patricie Pagáčová (32) použila v našem rozhovoru mnohokrát. Protože právě jenom kvůli srdcovkám opouští svoji malou dcerku Bibianu. Ale najde se jich docela dost.

Málokdy jsou ovšem nepracovní. Výjimkou bylo, když jsme ji nejprve potkali na koncertním křtu nové desky Milana Peroutky, a právě na křtu knihy Patrika Hartla, kde se rozhovor uskutečnil.

"Patrik mi psal, jeho tvorbu miluju, mám to kousek a moje manažerka je tak hodná, že jezdila s kočárkem okolo. Navíc jsem předtím měla i kostýmovou zkoušku na klip, který budu točit s mojí srdcovou kapelou," vysvětlila.

Kromě SuperStar se vrátila už i do divadla. "Nechala jsem si jenom představení Fantastická žena, se kterým jezdíme tak jednou měsíčně na zájezd mimo Prahu, a pak Naprosté cizince v Divadle Na Jezerce, což je v Praze, tak se to dá dobře skloubit. Nic nového nemám v plánu přidávat," slibuje. Začala ale točit nový projekt.

Bez pomoci z okolí by to ovšem Patricie nedokázala. "Hodně mi s malou pomáhá manžel a také moji rodiče. Bez nich bych to nezvládla. Ono vyjít někam s miminkem není problém, ale musíte s sebou mít někoho, kdo vám ho podrží, když je potřeba. Bibi je všude se mnou, mám domluvené pauzy na kojení, karavan, když se natáčejí exteriéry. A všude se počítá i s mým doprovodem, zapsaná jsem jako Pagáčová + 2," smála se. ■