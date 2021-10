OBRAZEM: Takhle se v bikinách vyhřívá na sluníčku Nicole Scherzinger. Miniaturnější kalhotky už se nevyrábí

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

Odtud svým fanouškům denně posílá žhavé pohledy na její tělo v bikinách. Jeden den je nechala nahlédnout zblízka na její údajně přírodní poprsí a další den už se na kraji bazénu protahovala v miniaturních bikinách, které jen podtrhovaly její sportem zpevněné tělo.

A jak se můžete v galerii přesvědčit, přidala i pohled zezadu, protože její vypracovaný zadeček za fotku rozhodně stojí.

Tenhle pohled si ale většinou užívá hlavně její přítel Thom Evans, se kterým už Nicol randí třetím rokem. Seznámili se na soutěži X Factor Celebrity, kde byla zpěvačka porotkyní a on účastníkem. Thom o své lásce mluví s velkým obdivem. „Nikdo se neptá Nicole, jak mě dostala, protože ona je vyšší liga. S ní je to vše tak jednoduché a je zábava být v její blízkosti. Získal jsem jackpot,“ uvedl před nedávnem Thom v rozhovoru pro deník The Sun.

Podle stejného deníku se také už nějakou dobu snaží o dítě. „Nicole a Thom jsou neskutečně zamilovaní a on prozradil svým kamarádům, že bere doplňky za zvýšení plodnosti,“ prozradil zdroj z blízkého okolí páru. ■