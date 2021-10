Chili z MasterChefa vzpomíná na začátky v Česku: Naši na tom nebyli finančně dobře

Chili Ta Thuy TV Nova

„Když jsme se přestěhovali do Čech, naši na tom finančně nebyli úplně dobře, takže pracovali každej den a většinu dne jsem trávila jen tím, že jsem vysedávala u okna a vyhlížela je,“ přiznává krásní Chili, která se o svůj příběh a také jeden ze svých oblíbených rodinných receptů podělí s diváky v pořadu Do posledního sousta.

Nový online pořad, který uvedl web Nova Plus, se zaměřuje především na to, jak využít zbytky z vaření a jídlem příliš neplýtvat. V tomto duchu je Chili vychovávaná odmalička. „Naši vždycky kladli velký důraz na to, aby se vůbec ničím neplýtvalo. My jsme toho měli opravdu málo, takže jsme neměli ani tu možnost něčím plýtvat,“ říká.

Kromě vaření se Chili daří i ve zpěvu. Jak jsme již informovali, letos se přihlásila do SuperStar, kde porotu svým talentem mile překvapila. Zpívá si i během vaření, jak můžete vidět ve videu, a dokonce padlo téma na svatbu. „Vím, co si asi všichni říkáte: Ta holka nejenom že dobře vaří, ale umí i zpívat! Nemůže se ona náhodou vdávat? Taky si myslím,“ rozburácela se mladá kuchařka smíchy.

Ze soutěže nakonec musela z rodinných důvodů odstoupit. ■