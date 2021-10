Virtuos Pavel Šporcl se pochlubil rodinou: Dcery Báry Kodetové už nejsou malé holčičky a rostou do krásy

Pavel Šporcl s rodinou Foto: archiv P. Šporcla

Virtuos Pavel Šporcl (48) v posledním roce rozhodně nezahálel. Přestože nemohl vystupovat jako dřív, práce měl i tak požehnaně. Vysílal online koncerty ze svého domova. Nedávno vydal nové album Paganiniana a nyní se opět naplno pustil do vystupování. Nejen o tom, co ho v následujících měsících čeká, ale i o své rodině, se rozpovídal v rozhovoru pro Super.cz.

Rok a půl bylo pro umělce nepříznivé období. Už jste se naplno pustil do práce?

Jak „už“? Já jsem nezahálel ani v době uzávěry, pracoval jsem snad na 200 %, až se na mě moje žena Bára zlobila. Jako jeden z prvních jsem začal na Facebooku živě vysílat svoje Koncerty z obýváku, pustil jsem tak diváky do svého doposud velmi střeženého soukromí, protože jsem hrál skutečně ze svého domova, kde předtím ani žádný novinář nebyl.

Takže jste se nenudil.

Hrál jsem i pro světové společnosti jako The Violin Channel, The Strad, jako první na světě v klasické hudbě odehrál „drive in“ koncert. Mezitím jsem s Vaškem Žmolíkem napsal knihu Můj život (nejen) s houslemi a nahrál novou desku Paganiniana pro světové vydavatelství Hänssler, která celosvětově vyšla 1. října 2021. Na ni tu navazuje mé momentální Paganiniana Tour 2021. Má podtitul „Mount Everest houslového repertoáru“, hraju na něm nejtěžší skladby houslové historie. Podle diváků a jejich reakcí soudím, že se jim program, i když je i pro ně náročný, líbí. Že je vlastně fascinuje, co se vše dá na houslích zahrát. A samozřejmě hraji po celé republice koncerty přeložené z doby uzávěry, opravdu se nenudím.

Je zájem posluchačů stejný jako před covidem? Nebo to mělo na fanoušky vliv?

Určité negativní vlivy jsem zaznamenal. Za prvé jinak funguje předprodej, to vám potvrdí každý pořadatel, diváci čekají na poslední chvíli, protože neví, co se stane za týden, natož za měsíc. Také ubývá počet abonentů různých cyklů, ze stejného důvodu. Některým divákům vadí stále nutné respirátory, jiným kontroly očkování, které jako jediní musíme provádět. A mnoho lidí také zlenivělo, raději sedí doma a koukají na televizi, než aby šli za kulturou. Ale pořád je dost lidí, kteří jsou po živém koncertu „vyhladovělí“ a rádi přijdou i za těchto méně příjemných podmínek. Já mám naštěstí na turné plno.

Vydal jste nové album, máte tour, plánujete hrát i v zahraničí, nebo to stále není možné?

Byl jsem nedávno v Bayreuthu, příští týden jedu do Bejrútu, počátkem příštího roku mám turné v Izraeli s Israel Camerata. Pak mě čeká USA, Peru, Německo, Slovensko… Pokud se situace opět nezhorší, měl bych znovu začít hrát i ve světě.

Vaše manželka Bára Kodetová je nejen herečka, ale také zpívá. Plánujete společné projekty?

My už společné projety máme! Natočili jsme videoklip na píseň Hany Hegerové Skřipky, mnohokrát zpívali a hráli píseň Lásko má, Bára účinkuje i v mém programu Láska a nenávist. 19. listopadu nás čeká premiéra v divadle Semafor, kde se poprvé objevíme a budeme účinkovat jako celá rodina. Bára má ale i samostatné sólové programy, ten nejbližší je naplánovaný na 26. října, kdy vystoupí v mém cyklu Pražské hudební večery. Program má název Tam za tou duhou a uskuteční se v Profesním domě na Malé Straně.

A co spojení i s dcerami, které mají také hudební talent?

Naše „holčičky“, jak jim říkáme, skutečně podědily talent z obou našich rodin a občas s námi také vystupují. Nejenže krásně zpívají, ale i hrají na nástroje – starší Violeta bude dělat v lednu zkoušky na konzervatoř a mladší Sophia hraje na violoncello. Společně jsme účinkovali např. v Hudebních perličkách Pavla Šporcla na Déčku, živě si zazpívaly s Bárou na festivalu Hudba Znojmo, také loni na velkém koncertu, který si Bára nadělila k narozeninám. Jde nám to spolu moc hezky dohromady. Zkrátka každým okamžikem zní ze všech místností našeho domu hudba. ■