Převezmou děti Sabiny Remundové rodinné žezlo? Herečka svěřila, jakým směrem se chtějí vnoučata Ivy Janžurové vydat

Sabina Remundová Super.cz

Ani herečka Sabina Remundová (49) si nenechala ujít uvedení již páté knihy 15 roků lásky od autora bestsellerů Patrika Hartla. Zatímco většina hvězd, které byly na křtu, se se známým spisovatelem a režisérem zná osobně, dcera Ivy Janžurové to měla jinak.

„Já se jdu s Patrikem seznámit. Vůbec se neznáme a zatím se míjíme v divadle Studio DVA a máme spolu zkoušet. A protože jsem člověk nesmělý, tak jsme v kontaktu zatím jen telefonicky a říkala jsem, že se musíme seznámit a trochu se poznat,“ svěřila se Super.cz herečka.

Ta si v době covidové nemohla stěžovat na nedostatek práce. Natáčela a hrála a je ráda, že se může objet objevovat i na jevišti. Vedle toho musí stíhat ještě svou rodinu a dospívající děti, syna Vincenta a dceru Adinu. Nás zajímalo, zda se vydají také na uměleckou dráhu, která má v rodině Ivy Janžurové tradici.

„Jaká bude jejich budoucnost, to nechávám na nich. Ještě se to rýsuje. Myslím si, že starší Vincent bude dělat úplně něco jiného, nicméně má krásný smysl pro humor, takže ať bude dělat cokoli a kdekoli, tak to jeho život okoření. Adinka bude určitě kráčet uměleckým směrem. Zatím studuje prvním ročníkem fotografii. Já jsem moc šťastná, že získá ještě jiné vlivy,“ dodala herečka. ■