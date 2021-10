Reese Witherspoon a její exmanžel oslavili osmnáctiny syna: Krásu zdědil po obou rodičích

Ryan Phillippe a Reese Witherspoon Profimedia.cz

Herec Ryan Phillippe na svém profilu na Instagramu sdílel velice raritní snímky, a to se svou bývalou manželkou Reese Witherspoon (45).

Společně totiž oslavili osmnácté narozeniny jejich syna Deacona, který je na snímcích mezi nimi. Je vidět, že krásu zdědil po obou rodičích a je těžké říct, komu z nich je více podobný.

Ač jsou Ryan a Reese rozvedení už 13 let, přičemž jejich manželství trvalo 7 roků, stále udržují dobré vztahy, a to hlavně kvůli dětem. Kromě Deacona mají ještě dceru Avu, které bylo v září 22 let.

„Všechno nejlepší k 18. narozeninám našemu úžasnému, chytrému, talentovanému a pečujícímu synovi. Jsi opravdovým světlem našeho života a milovaným všemi, kteří tě znají. Jsme šťastní, že jsme tvými rodiči. (Řekl bych, že se nám to povedlo, Reese),“ zazněla slova chvály od Ryana pod společnými snímky z oslavy.

Witherspoon černobílou fotku přesdílela ve svých instagramových příbězích a dodala: „Milujeme tě, Deacone. Jsme na tebe tak hrdí.“

Sama poté na svém profilu sdílela několik společných fotek jen matky se synem.

„Jednoho dne sis hrál s kartičkami s Pokémony, zpíval písničky od Bruna Marse a hrál si na zahradě American Ninja Warrior. Další den jsi byl vyšší než já, začal si připravovat steaky na grilu a vytvářel vlastní hudbu se svými přáteli. Moje srdce se dme pýchou na tohoto mladého muže, jímž ses stal. Všechno nejlepší k 18. narozeninám. Miluji tě vesmírně.“ ■