Najde Jágr konečně štěstí s Augustynou?

Není tajemstvím, že okolo sportovců se točí krásné dívky. Ne jinak tomu je v případě kladenských hokejistů. Ti mají nově za zadkem speciální fanynku. Nehne se od nich na žádném zápase. Vypátrali jsme, o koho jde. Kdo je onou tajemnou dívkou s atypickým jménem? Jak se stará o blaho českého národa?

Nejedná se sice o dámu, která by zamíchala milostným životem hráčů, za to ale dost možná zamíchá jejich jídelníčkem. Jde totiž o Augustynu, maskota značky gusty, nového zlatého partnera extraligového klubu Rytířů Kladno, která přichází s revolucí v přípravě smoothies. Kromě obalů lahodných nápojů, teď ilustrovanou Augustynu uvidíš i na zadní části klubových dresů. A co je skvělé, může se postarat i o tvé zdraví.

Augustyna

FOTO: gusty a.s.

Najde legendární Jaromír štěstí?

„Spolupráce s novým partnerem mi musí vždy dávat smysl a tím, že gusty vyrábí zdravé smoothie nápoje, tedy něco, co si dávám každý den, je výborné, že máme v této těžké době další podporu. Chci gusty poděkovat nejen za podporu, ale také dárek ve formě drinků, shaků a ovocných směsí pro celý tým. Na našich zápasových kalhotách už máme logo Augustyny, tak nám snad bude přinášet štěstí, které je v hokeji také potřeba,“ řekl k partnerství Jaromír Jágr, majitel klubu Rytíři Kladno.

Rytíři Kladno

FOTO: Rytíři Kladno

Ten pocit, když se potřebuješ rychle najíst

Gusty prosazuje nový trend ve stravování a přístupu ke zdravému jídlu. Díky nim se na český trh poprvé dostávají kompletní smoothies, které posilní kohokoli!

Kompletní jídlo gusty shake nebo gusty drink je připravené během minuty. Skvěle chutná a zasytí na několik hodin. Obsahuje plnohodnotný protein a všechny důležité živiny, které tělo ke správnému fungování potřebuje. Každá porce pojímá třetinu doporučené denní dávky vitaminů a minerálů. Ideální parťák do auta, práce, fitka i na výlety.

Vychutnejte si gusty shake spolu s lahodným smoothies

FOTO: gusty a.s.

Přirozené vitaminy a minerály pro zdravé tělo

Posbírali jsme nejlepší superpotraviny, hluboce je zmrazili, abychom z nich odstranili přebytečnou vodu a rozemleli na prášek. Připravili jsme unikátní receptury s různými benefity a účinky pro lidské zdraví. V praktickém sáčku je můžeš mít po ruce a kdykoli si namíchat smoothie s vodou, mlékem nebo kompletní smoothie s proteinovým gusty shake. Gusty smoothies jsou bez éček, chemie a bez jakýchkoli přísad. Jen ovoce, zelenina a špetka koření.

100% přírodní smoothies gusty

FOTO: gusty a.s.

Dárek, který potěší každého!

Dárek pro tebe – objednej si gusty se slevou 15 %, do 30.11.21 zadej kód gusty2021 na gusty.cz. Dárková kazeta gusty smoothies s lahvičkou je trendem letošních Vánoc!

Dárková kazeta

FOTO: gusty a.s. ■