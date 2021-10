Rady a tipy pro podzimní zahradu, které se mohou vždy každému hodit

Jste smutní, že skončilo léto a máme tu opět podzim? Nemusíte být, protože my tu jsme pro Vás a můžeme Vám krásně barevný podzim zpříjemnit. Podzim je krásné roční období. Stačí se jen zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Příroda si pohrává se všemi barvami a na Vaší zahradě začíná být pěkně živo. Nastala očekávaná sklizeň úrody, a po té je potřeba přichystat zahradu k zimnímu odpočinku, aby jste se z ní na jaře mohli opět radovat. A my Vám rádi poradíme, jak si tento pestrobarevný podzimní čas na Vašich zahradách co nejvíce zjednodušit, aby Vám zbylo více času na toulky podzimní krajinou.

Ušetří Vám nejen čas, ale i Vaši energii Foto: iploty.cz

K podzimu neodmyslitelně patří prořezávání živých plotů, dřevin a stříhání přerostlých větví stromů. V tuto chvíli by se Vám zajisté hodila elektrická PILA či ostré kvalitní NŮŽKY. Ještě Vám toto nářadí doma chybí? Nevadí, nezoufejte, máte čas to ještě napravit. Práce bude pro Vás jednodušší a hlavně rychlejší. Ušetří Vám nejen čas, ale i Vaši energii. Hrabání listí a hnojení trávníků Mezi podzimní péči Vaší zahrady patří samozřejmě úklid spadaného, suchého listí ze stromů a keřů. Máte pocit, že budete listí hrabat obyčejnými hráběmi půl dne? Věřte, nebudete! Zachrání Vás zahradní FOUKAČE nebo VYSAVAČE. Kdo jednou tyto dva zahradní pomocníky vyzkouší, nebude nikdy litovat investovaných peněz a možná je poradí i svým sousedům, příbuzným či známým. Úklid listí se pro Vás stane hrou a už nikdy nebude nudnou záležitostí. Možná Vás napadla v tuto chvíli otázka, jak si pak poradit se vším zahradním odpadem. Dáme Vám radu. Není nic jednoduššího než si pořídit tzv. ZAHRADNÍ DRTIČ, který si velmi snadno a rychle poradí. Vše rozdrtí nadrobno a Vy můžete ihned vše zkompostovat. Své zahradě tím moc pomůžete. Proto nenechávejte spadané listí na zahradách do jara. Vlhkost, která se pod listím drží je živnou půdou pro plísně, které opravdu na svých zahradách nepotřebujete. Navíc se pod listím hromadí k přezimování různí škůdci a ty doma určitě také mít nechcete. Proto tomu zavčasu zabraňte. Mezi další podzimní rady patří hnojení trávníků, nejlépe s příměsí draslíku, který zajistí odolnost proti mrazu. Dopřejte své zahradě za odměnu krásný, upravený vzhled před nástupem zimy a ona Vám to na jaře ráda vrátí zpět. Podzimní šetrné rytí záhonů K nedílné součásti podzimního úklidu nesmíte opomenou nakypřit půdu, aby jste se mohli v příštím roce opět radovat z nové úrody. K tomu Vám napomůže KULTIVÁTOR, který zajistí obrácení, provzdušnění a prokypření půdy stejně jako klasický rýč. A hlavně Vám ušetří to nejcennější co máte - Vaše zdraví. Proto neváhejte už ani minutu a navštivte nás. Náš tým Vám bude vždy k dispozici a poradí Vám pro Vás tu nejvýhodnější cenově dostupnou možnost. K podzimu neodmyslitelně patří prořezávání živých plotů, dřevin a stříhání přerostlých větví stromů FOTO: iploty.cz Pletivo Pletivo patří ke každé zahradě. Můžete si vybrat hned z několika tipů pletiv, které by Vám nejvíce vyhovovalo. POPLASTOVANÉ PLETIVO je klasické drátěné čtyřhranné pletivo na plot. Nejprodávanější poplastované pletivo je vhodné jak pro rodinné domy, zahrady, tak i pro firemní objekty. Pletivo se nabízí ve dvou variantách, buď se zapleteným napínacím drátem nahoře a dole, nebo bez napínacího drátu. OKRASNÉ PLETIVO je vhodný dekorační prvek Vaší zahrady. Můžete ho použít jako ochranu pro jednotlivé rostliny nebo oplocení záhonů, travnatých ploch. KRÁLIČÍ PLETIVO jako ochrana kmenů ovocných stromů, rostlin a keřů před okusem, ale i jako výplně pro klece, kurníky a králikárny. LESNICKÉ PLETIVO je vhodné pro lesní oplocenky a chov ovcí. Je vyráběné pomocí uzlíkových spojů, které jsou směrem dolů hustější. Zaručuje delší životnost a vyšší odolnost. CHOVATELSKÉ PLETIVO se používá pro výrobu klecí, voliér, v zemědělství, průmyslu, kutilství a dokonce jako oplocení. SVAŘOVANÉ PLETIVO poplastované nebo svařovaná síť je pevnější a kvalitnější varianta pletiva. Pletivo se výborně hodí k rodinným domům se psy. ■