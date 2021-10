Hvězdy Přátel pláčou: Smrt jejich kolegy a kamaráda ze seriálu je velmi zasáhla

James Michael Tyler Profimedia.cz

Jennifer Aniston (52), do jejíž postavy Rachel byl Gunter zamilovaný po celou dobu seriálu, napsala na sociální síť k videu z Přátel: „Přátelé by nebyli to samé, kdybys tam nebyl. Děkuji ti za všechen ten smích, který jsi do seriálu i do našich životů přinesl. Budeš nám chybět.“

I představitelka Moniky, herečka Courteney Cox (57), sdílela na sociální síti svou vzpomínku: „Míra vděčnosti, kterou jsi přinášel při svém vstupu do místnosti a ukazoval nám ji každý den natáčení, je mírou vděčnosti, kterou pociťuji z toho, že jsem tě mohla poznat. Odpočívej v pokoji, Jamesi.“

Svou krátkou vzpomínku přidala i Lisa Kudrow, která hrála Phoebe: „Jamesi Michaele Tylere, budeš nám chybět. Děkujeme, že jsi tam byl s námi.“

S rozloučením se ozval i jeden z hlavních mužských hrdinů, herec Matt LeBlanc, představitel Joeyho: „Hodně jsme se nasmáli, brácho. Budeš nám chybět. Odpočívej v pokoji, kamaráde.“

Herci byla diagnostikována rakovina prostaty v roce 2018 a veřejnosti to prozradil až začátkem letošního roku. Objevil se ve 150 dílech Přátel, což byla jeho nejslavnější role. Později si zahrál i v seriálech Sabrina - mladá čarodějnice, Modern Music nebo Doktůrci (Scrubs), ale dlouhodobou roli jako v Přátelích už znovu nezískal. ■