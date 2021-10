Zemřel číšník Gunther ze seriálu Přátelé. Herec podlehl rakovině

James Michael Tyler Profimedia.cz

Zemřel herec James Michael Tyler, kterého diváci znají jako číšníka Gunthera ze seriálu Přátelé. Bylo mu 59 let. Herec podlehl rakovině. Tyler zemřel v neděli ráno ve svém domě, informovala BBC.

Tři roky bojoval s rakovinou prostaty, která se mu bohužel později rozšířila do kostí a nemoc byla jen těžko léčitelná. V seriálu Přátelé patřila jeho postava Gunthera k věrným ctitelům Rachel (Jennifer Aniston). V seriálu ji zaměstnal jako servírku, ač byla v této profesi úplně nemožná. Líbila se mu ale natolik, že ji nedokázal jen tak vyhodit.

A role v Přátelích byla jeho nejslavnější. Sice se objevil ještě v seriálech Scrubs: Doktůrci či Sabrina – Mladá čarodějnice, ale větší role nezískal. A jak se vlastně dostal ke své nejslavnější barmanské roli? Stačilo mu opravdu málo – jako jediný z uchazečů uměl nejlépe ovládat přístroj na capuccino.

Naposledy objevil na obrazovkách loni v krátkometrážním snímku The Gesture and the Word. Za roli dokonce dostal hereckou cenu. ■