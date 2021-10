Nelogické, říká odborník na zbraně k tragédii během natáčení westernu s Baldwinem. Může se to stát i u nás?

Kaskadér a odborný poradce Miroslav Manhart (první zprava) FTV Prima

„Když jsem si to přečetl, vzpomněl jsem si na detektivní zápletku Agathy Christie, která spočívá v záměně slepé zbraně za ostrou… Je to trochu nelogické, tyhle věci by se stávat neměly. Na place je vždy člověk, který je za to zodpovědný. Pyrotechnik, zbrojař ze speciálních efektů. Vůbec nechápu, jak někdo může přehodit slepé náboje za ostré. To mi nejde na rozum, navíc u hollywoodského filmu,“ říká odborný poradce na akční scény a scény se zbraněmi Miroslav Manhart.

Podle něj tedy vinu za neštěstí pochopitelně nenese herec. „Na vině je ten, kdo zodpovídá za zbraň pro herce, kdo herci zbraň dával a vložil do ní náboje. Buď zbrojíř ze speciálních efektů, nebo rekvizitář. Herec na vině není, ten dostane do ruky zbraň a nezajímá se o to, jestli je v ní to, co tam má být,“ uvedl.

V minulosti byl koordinátorem kaskadérů v Modrém kódu, nyní radí a dohlíží na bezpečnost při natáčení vojenského seriálu 1. Mise na FTV Prima.

V tom se používají nefunkční zbraně, makety, ze kterých nelze střílet, a pokud se využije zbraň, z níž střílet lze, natáčení probíhá vždy za přítomnosti zbrojíře, který zbraň přiveze a také za ni zodpovídá, např. za to, že má správné střelivo.

„Herci ze seriálu 1. Mise střílejí vždy se slepými náboji, a pokud se střílí s ostrými, střílí někdo jiný, nikdy ne herec. Ostrými se střílelo během natáčení na střelnici, stříleli skuteční vojáci, kteří mají zbrojní průkazy, stříleli na oficiální střelnici v Milovicích, mířili do protisvahu. Nikdo jiný tam nebyl, kameraman byl asi 20 metrů za plexisklem. To bylo ošetřené velice dobře,“ uvedl. ■