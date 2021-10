„Překvapil jste a jste zpátky ve hře!“ Podívejte se, čím Zdeněk Godla dostal porotce StarDance

Zdeněk Godla a Tereza Prucková Česká televize

Po úvodním díle, po němž měl Godla co zlepšovat, tentokrát porotce Tatianu Drexler a Jana Tománka, kteří jeho výkon hodnotili, příjemně překvapil. S Terezou Pruckovou tančili slowfox na píseň Misissipi.

„Jste úžasný, zamilovala jsem se do toho tance. Ten výraz, to bylo krásné. A ta vaše sóla, fakt fantastické, máte rytmus v těle,“ chválila Drexler. „Akorát trochu pořádku do toho musíte zavést,“ nabádala herce.

„Zdeňku, vy jste zpátky ve hře. Vy jste překvapil. Já vás podezřívám, že jste se v tom prvním díle pletl schválně, abyste nám tady předvedl tuhle bombu,“ vysekl poklonu také Tománek. I on však viděl chyby a nepřesnosti, ovšem celkově Zdeňkovo vystoupení a dojem z něho hodnotil kladně.

Co se bodování týče, do toho se slova chvály příliš nepromítla, Godla a Prucková získali 21 bodů, což byl druhý nejnižší počet. Celkově porotci ve druhém díle s body šetřili.

Někteří diváci pořadu s hodnocením nesouhlasili a v Godlovi viděli nejslabšího z druhého dílu. Rozhodují ovšem i zaslané hlasy. Nejméně bodů měli při prvním vyřazování Pavel Trávníček (70) a Veronika Lálová (29) a soutěž tak opustili jako první. ■