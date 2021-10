Když nemůže, tak přidá. Miraie Navrátila tanec pohltil, i když tréma pracuje

Mirai Navrátil s partnerkou Lenkou Norou Návorkovou Super.cz

„Vždycky mám strašně sevřenou pr*el. Pak je to o to euforičtější pocit po skončení. Neusneme ale na vavřínech a hned zítra začneme zase trénovat, abychom neudělali ve třetím kole ostudu,“ slíbil Super.cz sympatický interpret hitů Když nemůžeš, tak přidej, Anděl či I přes to všechno.

Kde hudebník pociťuje svá slabá místa?

„Dělá mi problém postoj a držení těla. Zásadní pro mě je, aby člověk předal emoci a lidi to bavilo. Je pochopitelné, že se bojí a je vystrašený, protože se na to dívají skoro dva miliony lidí, a člověk dělá činnost, kterou neovládá. Je proto důležité předat dobrý pocit dál. To je důležitější, než naplnit pravidla nějakého tanečního prvku,“ míní zpěvák.

Jeho tanečnice je ale s jeho výkonem spokojená. Dokonce ji sám přemlouvá k tréninku, a je tak věrný textu svého hitu Chci tančit. „Myslím si, že se mu hodně zlepšil výraz. Jsem ráda, že ho to baví. Už jsem zažila i situaci, kdy se těšil na trénink a já jsem nechtěla. Příští týden to tu rozsekáme,“ přislíbila profesionální tanečnice Lenka Nora Návorková. ■