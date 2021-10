Měla vlasy samou loknu a krásný kostým: Bylo to funkční, pochvalovala si krátkou sukni farářka Kopecká

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík zatančili jive. Super.cz

„Jsem ráda, že jsem ten jive zvládla, že jsem nezakopla, něco jsem nespletla. Bylo to na mě hodně rychlé a museli jsme zpomalovat,“ řekla Super.cz po přenosu.

Její velkou oporou byl tanečník Marek Dědík (38), který je už ve StarDance jako doma. „Potkali jsme se v červenci, pak začali tancovat. Pro ni je všechno nové, musí se soustředit na kamery, obecně tanec je pro ni nový.“

Farářka Církve československé husitské oblékla vršek v meruňkové barvě a sukni s bílými třásněmi.

Cítila se v modelu sexy? „Nemám vůbec ráda slovo sexy. Ke mně to nejde. Nenosím prvoplánově přitažlivé oblečení. Dnes mám krátkou sukni, to jsem potřebovala, protože je to funkční. Mám i punčocháče. Nemohla bych být víc oblečená,“ uvedla s úsměvem Kopecká. ■