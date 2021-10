Tento tanec vyřadil Trávníčka a Lálovou ze StarDance: Vždyť je to sedmdesátník! kritizují diváci porotu

Pavel Trávníček a Veronika Lálová a jejich jive Česká televize

„Myslím si, že to pro Pavla bylo náročnější v tom, že to je rychlý a že tam bylo hodně věcí, ale já jsem se snažila to přizpůsobit tak, aby to Pavel zvládnul a myslím, že to na svůj věk zvládnul dobře,“ řekla Veronika po dotančení. A jejich fanoušci souhlasili.

Trávníček podle nich předvedl na svůj věk obdivuhodný výkon a porota by právě věk měla zohlednit, píšou mnozí. Další však argumentují, že zvýhodnění jednoho by bylo na úkor ostatních a na všechny by se měl brát stejný metr.

„Nikdo nechce vypadnout, to je úplně jasný, ale stalo se, tak se z toho nezblázníme,“ řekla Super.cz bezprostředně po vyřazení Veronika. „Jak říkal Werich: Když nejde o život, tak jde o ho*no,“ doplnil svou tanečnici Pavel.

Vypadnutí pak přirovnal k neúspěšné divadelní premiéře. „To se také zkouší pořád dokola a dokola a pak je premiéra a nemá to vůbec úspěch. To pak člověk sedí v divadle a říká si, čím to je, že se to těm lidem nelíbilo. A nikdo nemá odvahu říct: tebou, protože jsi hrál blbě,“ dodal. ■