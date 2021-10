Internetová loupež zasáhla i Kouzelnou školku: Okradli mě a zneužili, zoufá si miláček dětí

Michal Nesvadba Herminapress

"Myslel jsem si, že se mě to netýká, o to víc jsem byl překvapený, jak mě to zasáhlo. Vím, co je být okraden o milovaný předmět. Poprvé však stojím před loupeží sdílených vzpomínek a společných zážitků s lidmi, kteří na mně vyrostli," svěřil Super.cz. "Ve středu večer byl napaden a ukraden můj instagramový profil a také zneužit můj profil na Facebooku," je v šoku Nesvadba.

"Po střípcích a malých krůčcích jsem si jako nováček sociálních sítí vybudoval hezkou základnu téměř dvaceti tisíc sledujících, kteří mě podporovali a motivovali. Bavilo mě, představit jim Michala z jiného pohledu, než jak ho znají z dětských pořadů, a nechat je nakouknout do svého soukromí," vyprávěl.

"Odměnou mi bylo mnoho krásných vzkazů a podpory. Konečně se ke mně dostala zpětná vazba mých malých fanoušků, kteří na mně vyrostli. Dnes jim je od šestnácti let výše a ovládají sociální sítě. Jejich milé zprávy o krásném dětství díky mým pořadům mě dojímaly a neskutečně nabíjely k další práci. Přece jen profesně oslovuji děti věku tři až šest let a ty mi na sociální sítě samozřejmě nepíšou. Mrzí mě to ne kvůli sobě, ale kvůli té spoustě fanoušků a fajn lidí, kteří mě sledovali a kteří mi posílali hezké zprávy a fandili mi," dodal herec.

Ten teď musí začít znovu, vzdát se nehodlá.

"Stále jsem tady a budu pokračovat v tom, co jsem dělal a čím jsem snad i někomu vyloudil úsměv na tváři a rozveselil den. Snad se mi těch mých 20 tisíc věrných brzy vrátí," věří a všem doporučuje, aby nepodceňovali bezpečnost na sítích. Může se to stát každému a je to rychlé a nevratné. ■