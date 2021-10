V minulé StarDance skončil druhý. V tanečních ale zjistil, že by sám vést partnerku nesvedl

Matouš Ruml se opět dostává do víru taneční soutěže. Michaela Feuereislová

Matouš Ruml v předchozí řadě soutěže StarDance udivoval precizností provedení choreografií i elegancí. S krásnou Natálií Otáhalovou se protančili do finále, kde vybojovali druhou příčku. Letos bude s kolegyní Veronikou Khek Kubařovou streamovat rozhovory s páry, co vypadnou.

Po sobotním tanečním večeru odchází ze soutěže pár, který získá nejméně bodů. Ten vždy v pondělí vyprávěl o svých zážitcích na streamu České televize. Ta letos oslovila dva z nejúspěšnějších posledních hvězdných aktérů – herečku Veroniku Khek Kubařovou (34), která soutěž v roce 2019 vyhrála, a Matouše Rumla (36). „Příjemná práce, prošli jsme si tím, to mě bude bavit,“ řekl Super.cz.

Ač na obrazovce sympatický herec působil suverénně, byla v něm malá dušička. „Přímé přenosy znamenají šílené nervové vypětí. Člověk si musí obrnit nervy. Bavilo mě objevovat, stavět a učit se nové choreografie, ale mít pak jen jeden pokus, to je jako ve sportu. A já sportovec nejsem,“ svěřil se Super.cz s dojmy z předloňského podzimu.

Měl prý dokonce pocit, že ani jeden tanec nezatancoval dobře, kromě scénického, který ho bavil nejvíc. Matouš je perfekcionista, navíc nechodil do tanečních, i když pohyb a tanec miluje. „V televizi to není vidět, ale tanečník ví, jak si jen málokdy může říct – teď jsem tančil bez chyby. Alespoň já to tak měl.“

Protože s tanečnicí Natálií Otáhalovou (21) skončili druzí, zajímalo nás, jestli si někdy zatančí s manželkou Terezou, která je také herečka. „Nemám moc čas, ale po StarDance jsme šli do tanečních, protože je mají naši kamarádi. A já zjistil, že vlastně vůbec neumím vést partnerku, všechno za mě vlastně odvedla Natálka,“ rozesmál se otec tří dětí.

