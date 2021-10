„Všichni jsme utíkali!“ Telefonát odhalil, co se dělo po tragickém výstřelu při natáčení filmu s Baldwinem

K neštěstí došlo na ranči Bonanza Creek v Novém Mexiku. Profimedia.cz

Volající dále uvedla, že střeleni byli režisér (Joel Souza) a „žena od kamery“ (Halyna Hutchins) a že neví, zda zbraň byla nabitá skutečnou kulkou. Když zbraň vystřelila, všichni utíkali, uvedla dále.

Poté volající začala být neklidná a bylo slyšet, že s někým mluví. „Viděl jsi ho, jak přišel k mému stolu a křičel na mě? To on má kontrolovat zbraně. Je zodpovědný za to, co se stalo,“ citují ženu zahraniční média s tím, že není jasné, o kom byla řeč.

Žena také uvedla, že k neštěstí došlo během zkoušky, poté telefon předala kolegovi, který upřesnil, že došlo k „jedné ráně na dvě osoby“.

Dvaačtyřicetiletá kameramanka Halyna Hutchins podlehla zraněním po transportu vrtulníkem do 70 kilometrů vzdálené nemocnice. Režisér Joel Souza byl také převezen do nemocnice, podle posledních informací však už byl propuštěn. ■