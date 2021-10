Takto odvážné snímky ještě nikdy nenafotila: Bára Nesvadbová ukázala své poklady ve zmáčeném tílku

Snové snímky. Foto: archvi B. Nesvadbové

Jako modelka si Barbara Nesvadbová (46) přivydělávala po rozvodu s otcem své dcery Karlem Březinou, když měla hluboko do kapsy. Nedávno se spisovatelka sice zařekla, že profesionálního focení už se ve svém věku účastnit nehodlá, pak se ale přece jen nechala přemluvit uznávanou fotografkou Annou Mrázek Kovačič, se kterou odjela nafotit do Toskánska kalendář.

„Já prostě normálně chodím do práce a píšu knížky. Nejsem dost hezká, ani tvárná na tuhle práci. Ale s Aničkou za sebou máme dlouhou minulost kalendářů, kampaní a editorialů, tak jsem jí věřila. A ona přišla s nápadem, že chce pomoct našim Be Charity dětem, ale že není milionářka, podnikatelka a nemůže dát peníze. Ale může dát svůj talent, čas a práci. Tak vymyslela kalendář,“ popsala Bára vznik nápadu.

„Nemám moc velké sebevědomí, ani zbytnělé ego, takže ji to stálo půl roku argumentů. Ale zpětně jsem jí nekonečně vděčná. Byl to kouzelný čas, návrat k lidem, se kterými jsem sedmnáct let pracovala. Bylo to, jak obejmout rodinu,“ říká bývalá šéfredaktorka časopisu Harper’s Bazaar.

Pravdou je, že se Bára před náročným focením zodpovědně fyzicky připravovala. Před měsícem se cvičením a stravovacím režimem přitvrdila.

„Když mám váhu šedesát jedna, už se takřka objednávám na obezitologii. Jsem poznamenána těmi léty v módě. Nicméně dostat se v mém věku na padesát šest, to bylo strašný. Také jsem po poslední fotce snědla tři zabaione (italský dezert, pozn. red.). Tři! Mega jsme se nasmáli, a když jsem šla naposled do vody, tak jsem jen prosila: Prosím, prosím, až se vrátím, ať je tady víno, sýr, mandle a čokoláda. Na dece mne čekal čaj, voda a ledový prosecco,“ popisuje s úsměvem Bára a jedním dechem dodává: „Tuším, že hubnout trvalo měsíc, vrátit se dva dny. Aspoň mi ale není pořád zima.“

Původně se mělo fotit na německé Rujáně, nakonec padla volba na Toskánko. I tak byla u moře pořádná zima, což se projevilo i na některých fotkách. Nepomohlo, že modelku připravenými pokrývkami zahříval stylista Jano Kimák.

„Když bylo nejhůř, tak mne prostě objal a dělil se o lidské teplo. Zima byla strašná, obzvláště brzo ráno a při stmívání, kdy je zároveň nejlepší světlo. Při jedné fotce Anička reálně rezignovala a řekla, ať vylezu z tý vody, že nefotíme pro mrazírny. Tuhly mi i koutky. A měla jsem v té době angínu, takže antibiotika, kapku jsme si hráli i zahrávali. Rozumné to jistě nebylo.“

Focení v zimě a v nemoci ale stálo za to. Kalendář pomůže hendikepovaný dětem. „Kalendář bude doprovozen básněmi, celý je o emocích, o lásce, nenávisti, zradě, touze. A jak to teď vypadá, bude to pravděpodobně jen jeden jediný exemplář. Anna odmítá pustit ven byť jen jednu fotku. Stal se z ní fotosysel,“ směje se Bára, která se s námi přece jen podělila o několik záběrů, které vyfotila z monitoru počítače fotografky.

Po návratu z Itálie už se Nesvadbová dala dohromady a žije dalším dobročinným projektem. Módní návrhář Jiří Kalfař, jehož modely oblékají hvězdy na festivalech v Cannes a Benátkách, věnoval její nadaci Be Charity tři sta svých kousků. Ty se budou od 9. do 21. listopadu prodávat v prostorách hotelu The Mozart.

„Akce se může zúčastnit každý, kdo si chce koupit nádherné, jedinečné šaty za pár korun a přispět Be Charity. Kdokoliv. Akce je pochopitelně pro veřejnost a budeme se tam, my lidé z fondu, střídat a prodávat. Veškeré peníze rozdělíme nemocným,“ říká Bára Nesvadbová. ■