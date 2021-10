Rok se s partnerem marně snažila otěhotnět. Křehká herečka otevřeně promluvila o svém trápení

Kristýna Janáčková se trápila tím, že nemůže otěhotnět. Super.cz

„Nebylo to naplánované na toto období. Když jsem se rozhodla mít první dítě, tak se to stalo hned ten den. Naopak u Elliota to snažení trvalo celý rok. Už jsem byla nešťastná, rozhozená a smutná, že nemůžu otěhotnět. Jedna dobrá duše mi řekla, ať jsem v klidu, že Elliot dobře ví, kdy má přijít na svět. Že přijde v pravý čas. A tak se i stalo,“ otevřela intimní téma herečka na zahájení charitativní akce Pink October 2021.

Janáčková chápe ženy, kterým se nedaří splnit si sen a pořídit si dítě. „Od té doby jsem pochopila ženy, které se snaží a nemůžou. Ženy, které se snaží o umělé oplodnění nebo adopci. Dostávají radu, aby to pustily z hlavy, a ono to přijde. To ale není možné. Když se na to žena upne, tak je vystresovaná, není uvolněná,“ popisuje Janáčková své pocity.

Souvislost s druhým těhotenstvím měla i Kristýnina cesta do Tibetu. „Rozhodli jsme se tam s partnerem, že tam budeme mít druhé dítě. Otevřely se tam Elliotovi dveře. Trvalo to rok, než se to podařilo.“

Narození druhého dítěte si herečka mnohem více užívá. „Když jsem měla Luise, tak jsem měla pocit, že mi všechno utíká. Že musím dotáčet seriál, účastnit se všech společenských akcí. Měla jsem pocit, že se to vleče. Byla jsem hrozně hloupá, protože to s dítětem utíká. Ten starší už šel do druhé třídy, a tak si to druhé velmi užívám, protože vím, jak to letí. Nechci ztrácet čas,“ říká Kristýna Janáčková, která se ale zároveň nevzdává své profese. ■